Ижевск, , 22:53 — REGNUM В Ижевске по подозрению в сбыте фальшивых купюр задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Фальшивые деньги 40.мвд.рф

Установлено, что заведомо поддельные пятитысячные купюры мужчина заказал в интернет-магазине. Закладку с фальшивками он забрал в лесополосе в Казани. В дальнейшем фальшивыми банкнотами оплачивались покупки в магазинах. Сейчас установлена его причастность к сбыту двух фальшивых купюр — в Ижевске и Завьяловском районе.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии стали реже выявлять поддельные денежные купюры, при этом чаще всего обнаруживают фальшивые 5-тысячные банкноты. В первом квартале 2022 года в банковском секторе республики обнаружено 32 российских денежных знака с признаками подделки, в том числе большинство банкнот — 18 штук — номиналом 5 тыс. рублей.

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