Вашингтон, 7 июня, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Минэнерго США повысило прогноз по средней добычи нефти в стране в 2022 году на 10 тысяч баррелей — с 11,91 млн до 11,92 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает 7 июня управление энергетической информации ведомства (EIA).

Добыча сланцевой нефти в США

Прогноз по добыче нефти на 2023 год повышен на 120 тысяч баррелей — с 12,85 млн до 12,97 млн баррелей в сутки.

Оценка уровня добычи в США за 2021 год сохранена министерством на прежнем уровне — в среднем 11,19 млн баррелей в сутки.