Сеул, , 22:50 — REGNUM Южнокорейская компания NCSoft, хорошо знакомая геймерам по онлайн-проекту Lineage II, разрабатывает игру Project M в жанре драматического триллера. Анонсирующий трейлер проекта был опубликован 7 июня на портале Eurogamer.

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Редакция издания отметила, что Project M, создающаяся на основе «движка» Unreal Engine 5, во многом похожа на игру Heavy Rain французской студии Quantic Dream, в частности, в том, что касается быстрых событий (Quick Time Events (QTE) — в динамичных сценах игрок должен быстро осуществить определённую манипуляцию с контроллером).

Разработчики также дали понять, что нацелены на «сверхреалистичную» графику. При реализации проекта они используют такие технологии, как 3D-сканирование, захват движения и другие.

Напомним, Heavy Rain состоялся 18 февраля 2010 года на консоли PlayStation 3. На PlayStation 4 игра вышла 1 марта 2016-го, а на ПК — 24 июня 2019-го.

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