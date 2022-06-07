Сеул, 7 июня, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Южнокорейская компания NCSoft, хорошо знакомая геймерам по онлайн-проекту Lineage II, разрабатывает игру Project M в жанре драматического триллера. Анонсирующий трейлер проекта был опубликован 7 июня на портале Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Редакция издания отметила, что Project M, создающаяся на основе «движка» Unreal Engine 5, во многом похожа на игру Heavy Rain французской студии Quantic Dream, в частности, в том, что касается быстрых событий (Quick Time Events (QTE) — в динамичных сценах игрок должен быстро осуществить определённую манипуляцию с контроллером).

Разработчики также дали понять, что нацелены на «сверхреалистичную» графику. При реализации проекта они используют такие технологии, как 3D-сканирование, захват движения и другие.

Напомним, Heavy Rain состоялся 18 февраля 2010 года на консоли PlayStation 3. На PlayStation 4 игра вышла 1 марта 2016-го, а на ПК — 24 июня 2019-го.