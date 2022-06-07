Париж, , 22:41 — REGNUM 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины и экс-футболиста парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария отверг контрактное предложение туринского «Ювентуса». Об этом 7 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, Ди Мария заинтересован в подписании однолетнего соглашение с каталонской «Барселоной». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже звонил футболисту, чтобы предоставить информацию по предложению каталонского клуба.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26-ти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

За «ПСЖ» аргентинец выступал с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.