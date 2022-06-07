Мелитополь, Украина, , 22:41 — REGNUM В городе Мелитополе (Запорожская область, Украина), который в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от ВСУ, начата подготовка к референдуму о присоединении к России, сообщила 7 июня журналистам глава мелитопольской военно-гражданской администрации Галина Данильченко.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

По итогам встречи с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, Данильченко заявила:

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму».

Напомним, Мелитополь освобождён от ВСУ в конце февраля.

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