Мелитополь, Украина, 7 июня 2022, 22:41 — REGNUM В городе Мелитополе (Запорожская область, Украина), который в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от ВСУ, начата подготовка к референдуму о присоединении к России, сообщила 7 июня журналистам глава мелитопольской военно-гражданской администрации Галина Данильченко.
По итогам встречи с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, Данильченко заявила:
Напомним, Мелитополь освобождён от ВСУ в конце февраля.
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