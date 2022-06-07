Глава Мелитополя заявила о подготовке к референдуму о присоединении к РФ
Мелитополь, 7 июня, 2022, 22:41 — ИА Регнум. В городе Мелитополе (Запорожская область, Украина), который в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от ВСУ, начата подготовка к референдуму о присоединении к России, сообщила 7 июня журналистам глава мелитопольской военно-гражданской администрации Галина Данильченко.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
По итогам встречи с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко Данильченко заявила:
«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму».
Напомним, Мелитополь освобождён от ВСУ в конце февраля.