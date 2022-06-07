7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили законопроект о легализации медицинского каннабиса, который поддержало правительство Украины.

Артур Савин, , 23:09 — REGNUM Заявление главы министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко о том, что правительство страны поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса, который намереваются использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооружённого конфликта, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Виктор Ляшко Moz.gov.ua

«Там вся страна уже под кайфом во главе с клоуном-наркоманом! Куда же ещё?!» — удивляется Олег Б.

Многие пользователи были в шоке от того, чем в момент ведения боевых действий на территории своей страны занимается украинское правительство.

«Меня волнует здесь только один вопрос: неужели на Украине легализация наркотиков на сегодняшний день первостепенная проблема? Страна в разрухе, половина территории уже не под контролем Киева, оружие гуляет среди населения. Во всей этой ситуации действительно только и остаётся, что косяк разрешить. Больные на всю башку киевские власти», — отмечает Oleg K.

Некоторые комментаторы отмечают, что с легализацией наркотиков на Украине начнётся ускоренное сокращение населения.

«Ни раньше ни позже. Еще больше отупеют, обленятся и задепрессуют. Это называется полная разруха. Неужели у населения Украины не осталось здравого смысла, их же уничтожают!» — указывает Имя Ф.

Часть людей не была удивлена такого решению украинского правительства, ведь если посмотреть на их президента Владимира Зеленского, то возникает вопрос о том, почему тогда вся остальная страна не имеет права «кайфовать».

«Первым на такое лечение, как нетрудно догадаться, встанет сам президент Украины», — пишет Степан Ш.

«Ну теперь не только Зеленский будет под кайфом, отныне вся оставшаяся страна будет с ним на пару курить, нюхать или колоться от стрессов», — предрекает Ольга П.

Ряд пользователей указывает на то, что наркоманами киевскому режиму будет управлять легче, вот поэтому и одобряются такие отвратительные законопроекты.

«Способ управления стадом на личном примере украинского президента. Тем более что укровоины массово отказываются воевать. На «Азовстали» много нашли доказательств стимуляции. Видимо, информация вышла за рамки, пришлось легализовать, как водится, под благовидным предлогом. По чисто медицинским показателям такие сведения не публикуют», — считает Ева А.

Нашлись и те, кто отмечают, что легализация пускай даже и «лёгких» наркотиков неминуемо приводит к самым ужасным последствиям для человека.

«Вот вам и американский дурман, от которого все американцы одурманенные ходят и неадекватные. Бизнес на крови», — указывает Николай В.

«Как уже известно благодаря экспериментам, устроенным на западном обществе, лёгкие наркотики в итоге приводят большинство наркоманов к употреблению более тяжёлых аналогов. Зависимость прямая. А попробовав жёсткие, наркоманы не слазят на слабые — всё равно возвращаются и гниют», — пишет Александр Н.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

«Мне кажется, украинцам уже не поможет и легализация более тяжёлых наркотиков, чтобы сбежать от реальности», — написал Vazuns T.

Напомним, 7 июня глава министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что правительство страны поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса, который намереваются использовать в том числе при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооружённого конфликта.