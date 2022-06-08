Белград, , 00:47 — REGNUM Межпарламентское сербско-украинское сотрудничество может стать более интенсивным благодаря контактам депутатов и сотрудничеству с комитетом по европейской интеграции. К такому выводу пришли главы комитетов по внешнеполитическим делам парламентов Сербии и Украины Весна Маркович и Александр Мерезко 7 июня, во время переговоров, проведенных в онлайн формате.

Парламент Сербии. Белград Bestalex

Маркович высказала надежду, что конфликт на Украине как можно скорее закончится, и что стороны придут к «мирному и долгосрочному решению». Она сообщила украинскому коллеге, что Сербия оказала беженцам с Украины всю необходимую помощь и поддержку, говорится в сообщении парламента Сербии.

По словам Маркович, Сербия поддерживает международное право и «территориальную целостность» Украины.

«Сербия поддержала многочисленные резолюции, декларации и решения ООН, ОБСЕ и ЕС, в которых осуждается российская агрессия против Украины и нарушение принципов международного права», — сказала Маркович.

Напомним, что Сербия осуждает действия России на Украине, так как считает их противоправным, но при этом не присоединяется к антироссийским санкциям.