Белград, 8 июня, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Межпарламентское сербско-украинское сотрудничество может стать более интенсивным благодаря контактам депутатов и сотрудничеству с комитетом по европейской интеграции. К такому выводу пришли главы комитетов по внешнеполитическим делам парламентов Сербии и Украины Весна Маркович и Александр Мережко 7 июня во время переговоров, проведенных в онлайн формате.

Bestalex Парламент Сербии. Белград

Маркович высказала надежду, что конфликт на Украине как можно скорее закончится и что стороны придут к «мирному и долгосрочному решению». Она сообщила украинскому коллеге, что Сербия оказала беженцам с Украины всю необходимую помощь и поддержку, говорится в сообщении парламента Сербии.

По словам Маркович, Сербия поддерживает международное право и «территориальную целостность» Украины.

«Сербия поддержала многочисленные резолюции, декларации и решения ООН, ОБСЕ и ЕС, в которых осуждается российская агрессия против Украины и нарушение принципов международного права», — сказала Маркович.

Напомним, что Сербия осуждает действия России на Украине, так как считает их противоправным, но при этом не присоединяется к антироссийским санкциям.