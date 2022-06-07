Дзержинск, Нижегородская область, , 22:33 — REGNUM Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о высадке несовершеннолетнего из автобуса в Дзержинске. Об этом сообщает надзорное ведомство Нижегородской области.

Маршрутки Serko

По предварительным данным, инцидент произошел 6 июня в Дзержинске. Мальчик сел в маршрутку №107, пытаясь оплатить проезд банковской картой. Но оплатить не получилось. Кондуктор настоял на том, чтобы ребенок вышел из автобуса.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению или несоблюдению федерального законодательства. В случае наличия оснований будет применен комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовском Балаково в феврале текущего года водитель автобуса зажал дверями девочку, не оплатившую проезд, и провез ее еще одну остановку.

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