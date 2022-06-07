Москва, 7 июня, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреливают из гаубиц, предоставленных им странами блока НАТО, приграничные районы России, сообщил 7 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

U.S. Marine Corps Гаубица армии США

Он уточнил, что огонь вёлся с территории элеватора, расположенного в Харьковской области, из, предположительно, американских орудий M777.

Мизинцев отметил, что элеватор используется в качестве позиции артиллерии на фоне истерики в западных СМИ об угрозе дефицита зерна в мире.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», — сказал Михаил Мизинцев.

Кроме того, он сообщил, что аналогичным образом хранилища сельхозпродукции используются укронацистами в населенном пункте Губаревка Харьковской области, в поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области, в населенном пункте Новодонецкое ДНР.

Мизинцев подчеркнул, что целью подобных действий украинских нацистов является провоцирование ответного огня для последующего широкого медийного освещения инцидента в украинских и западных СМИ.