Лондон, 7 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sports, лондонский «Тоттенхэм» ведет переговоры с миланским «Интером» о трансфере 23-летнего центрального защитника сборной Италии Алессандро Бастони. В подписании футболиста заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алессандро Бастони принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые карточки.

Бастони перешел в «Интер» 30 августа 2017 года из «Аталанты» из Бергамо за 31,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Италии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.