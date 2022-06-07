Казань, 7 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Семьи добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, в Татарии получат по 2 млн рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Ранее выплаты были предназначены семьям погибших военнослужащих и бойцов Росгвардии согласно указу главы региона от 4 апреля текущего года. Настоящим указом в предыдущий документ внесены изменения, которые распространяют выплаты на семьи добровольцев.

ИА REGNUM напоминает, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.