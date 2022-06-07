Мадрид, 7 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Завтра, 8 июня, мадридский «Реал» объявит о продлении контракта с 36-летним центральным полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Fifa.com Лука Модрич

Текущее соглашение Модрича со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года. Новый контракт будет рассчитан до конца сезона 2022/23.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лука Модрич принял участие в 43-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами.