Рим, 7 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. ВВП Италии в 2022 году вырастет на 2,8%, в 2023 году — на 1,9%, с таким прогнозом выступили 7 июня в национальной службе статистики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Оба показателя — ниже, чем по прогнозу министерства экономики, опубликованному в апреле 2022 года. Тогда он, в свою очередь, тоже был пересмотрен в сторону понижения.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 30 млрд евро.