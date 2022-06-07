Сассуоло, Италия, , 22:14 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sport Italia, 23-летний центральны нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Джанлука Скамакка может перейти в «Пари Сен-Жермен» в грядущее летнее трансферное окно.

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В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Джанлука Скамакка принял участие в 36-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами. Также нападающий получил вызов в сборную Италии.

Джанлука Скамакка выступает за «Сассуоло» с 31 января 2017 года после перехода из ПСВ за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Италии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.