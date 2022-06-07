Скопье, 7 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1185 образцов выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, из них 25 — повторные. Также в стране зарегистрировали 94 случая выздоровления. Об этом 7 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Pudelek Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 345 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9311, 302 602 пациента выздоровели. За трое суток не зарегистрировали ни одного летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 432. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.