Рим, , 22:14 — REGNUM За минувшую неделю, 1−7 июня, стоимость литра бензина на АЗС с самообслуживанием в Италии выросла почти на 3%, стоимость литра дизеля — более чем на 2%.

АЗС

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В настоящее время на таких АЗС литр бензина стоит в среднем 1,94 евро, литр дизеля — 1,95 евро.

В Италии до апреля 2022 года действовали одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля. Снизив их вдвое, власти страны сумели увести цены ниже уровня 2 евро за литр.