7 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Ксаверий де Местр, , 23:08 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от участия в саммите Америк после того, как администрация США не пригласила представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Такое развитие событий сильно ударяет по внутриполитическим позициям нынешней администрации Белого дома.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Hasselbladswc

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Американская гегемония быстро деградирует… В США сидит самое большое количество заключенных за всю историю цивилизации. С какой стати кто-то думает, что США каким-то образом олицетворяют «свободный мир»?» — пишет @POTUUS.

«Эти три неприглашенных правительства не являются друзьями нашей страны. Интересно, зачем президент Мексики занял такую позицию?» — спрашивает @sjosephs53.

«Я подозреваю, что он думает, что это заставит США лучше помогать бороться с огромным количеством мигрантов, проникающих в США через Мексику… Но в конечном счете его бойкот — это неэффективный рычаг», — отвечает @AnneW05 718 355.

«А я вот полностью согласен с президентом Мексики. Трюдо должен сделать то же самое!!! Мексика — это независимая страна, и она имеет право не плясать под дудку США!» — восклицает @hetbakkertje.

«Я не уверен, что Куба, Никарагуа и бедная Венесуэла, находящиеся под санкциями, так уж важны. Возможно, тут вся проблема в том, что некоторые из них находятся под влиянием России…» — пишет @TheCircleArt.

«Нам нужно подружиться с нашими южноамериканскими и мексиканскими соседями, если мы собираемся проводить операции вблизи берега и укреплять свою экономику, не завися от поставок товаров из стран Западного полушария, но ведь нет…» — предполагает @Christi73 878 125.

«Ужас. Байден отталкивает от себя всех и слева, и справа и по центру», — комментирует @LucyRue29.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возможно, Байдену не нравятся автократы, но не лучше ли держать врагов поближе? Его тактика игнорирования тех, с кем он не согласен, немного детская», — подчеркивает @curthoser.

Напомним, что главы государств и правительств стран Западного полушария встречаются на саммите Америк раз в несколько лет. Мероприятие проходит под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников.