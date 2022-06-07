Рим, 7 июня, 2022, 22:08 — ИА Регнум. МИД Италии крайне обеспокоен высказываниями заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, заявил 7 июня глава итальянского ведомства Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

«Это не сигнал к диалогу. Это не открытость к прекращению огня», — отметил министр.

Ранее Ди Майо получил от Медведева и «личный комментарий» — говоря о его «мирном плане по Украине» (с возвращением Крыма и Донбасса в состав Украины), Медведев назвал главу МИД Италии «графоманом».