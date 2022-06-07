Приштина, , 22:21 — REGNUM Профессор международных отношений из Косово Дритеро Арифи прокомментировал для албанского новостного агентства Telegrafi заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ЕС и США строят не «открытые», а «закрытые» Балканы.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Арифи, заявление Лаврова является провокацией и, несмотря на его высказывания как будто бы «против», в нем, несомненно, содержится пророссийский элемент.

Исследователь призвал Запад с серьезностью воспринимать заявления Лаврова относительно Open Balkan, а также то, что Сербия до сих пор не является прозападной страной.

Open Balkan — продвигаемая Сербией инициатива по интеграции с соседними балканскими государствами, в которой участвуют Северная Македония и Албания, но не участвует Косово, несмотря на неоднократные приглашения. Свою позицию в Приштине объясняют стремлением к равноправному сотрудничеству.

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