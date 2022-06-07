7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили исключение романа Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы на Украине.

Елизавета Коробова, , 22:21 — REGNUM Заявление заместителя министра образования Украины Андрея Витренко о том, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Ге. Портрет Льва Толстого. 1882

«Ну и правильно. На Украине с миром не задалось, только с войной», — подметил Кирилл П.

Многие пользователи отметили, что исключение из школьной программы на Украине великого произведения Льва Толстого не кажется им удивительным, потому что как минимум половина книги «Война и мир» однозначно не имеет к украинской реальности никакого отношения.

«Врут, как обычно. Мир на Украине давно исключили из всех программ. А войну не только оставили, но и провозгласили национальной идеей», — подметил Олег Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что тяжеловесный труд Толстого просто стал недосягаем подрастающему поколению украинцев.

«Война и мир» им как произведение не по зубам! Его осмысливать надо, а у них с этим проблемы! Только на поле боя изучают, да плохо у них получается», — указывает Роза В.

«Ну и правильно делают, значит! Чтение вывесок и счёт до ста — разумный и необходимый объём знаний для подрастающих украинцев, которые выращиваются для уборки овощей и ягод в Польше», — считает Денис М.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что «Война и мир» Толстого не должна быть в одной школьной программе со всякого рода бандеровскими извращениями.

«От молодцы! А включат что? Что-то из гитлеровского, из раннего?» — интересуется Наталия С.

«Неудивительно видеть такое от тех, кто делал Бандеру-изувера национальным героем в учебниках истории», — написал Осип Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине, как и на Западе в целом, продолжается кампания по ликвидации всего, что связано с Россией.

«Очередная попытка Украины запретить всё русское. Сначала памятники Пушкину убирают, а теперь и к «Войне и миру» прикопались. Что дальше? Русский алфавит запретите?» — задаётся вопросом Дмитрий Б.

«Очень скоро они вообще всё русское выкинут, в том числе и из Европы, а после исключат и себя», — уверен Руслан Ф.

Нашлись и те, кто уверены, что уже в скором времени с приходом российских войск из школьной программы украинских детей исчезнет нацистская литература, а все великие произведения российских авторов вновь займут своё законное место.

«А есть, что Украина построила или чем может гордиться? Пока она только и делает, что уничтожает, разрушает и отменяет», — отмечает Алиса К.

«На какой такой Украине решили Толстого исключить, если её скоро не станет как государства?» — задаётся вопросом Филипп А.

«Не успеют исключить, ибо с нового учебного года дети на Украине будут учиться уже в обновлённой Российской империи и по российским учебникам. А Украины имени Ленина больше не будет. Аминь!» — пишет Жанна Ч.

Напомним, 7 июня заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска.