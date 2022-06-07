Рим, 7 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Италия поддерживает вступление Грузии в ЕС, заявил 7 июня президент страны Серджо Маттарелла.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

Говоря о европерспективах Грузии, Маттарелла напомнил о тысячелетней истории этой страны и «российской агрессии».

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, заявил, что эту идею не поддерживает ни одна из крупных стран Евросоюза за исключением самой Италии.