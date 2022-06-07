«Тоттенхэм» не будет подписывать нападающего «Реала» Гарета Бэйла
Лондон, 7 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» вышел из числа претендентов на 32-летнего нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла, который покинул мадридский «Реал» на правах свободного агента. По информации издание The Telegraph, на данный момент главным претендентом на Гарета Бэйла является «Кардифф Сити».
В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Гарет Бэйл принял участие лишь в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В составе сборной Уэльса на счету нападающего 8 (5+3) очков по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Гарет Бэйл выступал за мадридский «Реал» с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.