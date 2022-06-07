Лондон, 7 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» вышел из числа претендентов на 32-летнего нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла, который покинул мадридский «Реал» на правах свободного агента. По информации издание The Telegraph, на данный момент главным претендентом на Гарета Бэйла является «Кардифф Сити».

Steindy Гарет Бэйл

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Гарет Бэйл принял участие лишь в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В составе сборной Уэльса на счету нападающего 8 (5+3) очков по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Гарет Бэйл выступал за мадридский «Реал» с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.