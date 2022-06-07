Москва, , 21:56 — REGNUM Как сообщает агент 21-летнего бразильского центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона Илдемир Лопес, московский «Локомотив» выкупил футболиста.

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«Локомотив» действительно выкупил Фассона у «Атлетико». Это были продвинутые переговоры», — цитирует Лопеса издание Sport24.

В текущем сезоне Лукас Фассон принял участие в девяти матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

На данный момент трансферная стоимость Фассона, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.