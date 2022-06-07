Рим, 7 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Ведущее информагентство Италии Ansa 7 июня представило своим читателям подборку «самых шокирующих высказываний» заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Помимо «ублюдков и выродков» из поста Медведева в Telegram 7 июня в сборник попали также «графоманы» из записи о «мирном плане МИД Италии по Украине».

Кроме того, приведены цитаты о «методах мафии» (из высказываний о незаконности антироссийских санкций) и ряд других.