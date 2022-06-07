Херсон, Украина, , 21:38 — REGNUM Идею вхождения Херсонской области в состав России поддерживают многие жители региона, заявил 7 июня глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live» и «Крым-24».

Росгвардейцы приводят в порядок воинские мемориалы в Херсонской области Пресс-служба Росгвардии

Заявив, что определить мнение на этот счёт жителей области помог бы референдум, Сальдо сказал: «Уже сейчас можно сказать, что большая часть хочет к России».

Он пояснил, что жителям Херсонской области хотелось бы жить спокойно и уверенно — и такую жизнь они видят в составе России. Подтверждением тому служит очередь за получением российского гражданства.

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