7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 22:09 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке призвал изолировать диктаторские режимы на фоне проведения в Калифорнии, США, проблематичного саммита Америк, организация которого стала еще более хаотичной после изоляции Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, а также последующего отказа явиться со стороны президента Мексики.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Иван Дуке Маркес presidencia.gov.co

Напомним, что саммит Америк был организован в 1994 году с целью объединения стран Западного полушария и продвижения продемократических ценностей.

Отметим, что после того как США отказались приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от участия в саммите в знак солидарности.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие поинтересовались, как же на саммит будет допущен президент США Джо Байден, если диктаторам вход воспрещен?

«Если на саммит не пустят диктаторов, Трюдо не сможет принять в нем участие», — пишет Dm8764.

«Да и самого Байдена не пустят. Он только прикрывается ценностями демократии. Пока, Байден и Трюдо!» — отвечает ManneQuin.

«Так что, теперь диктаторов приглашают высказать идеи по «укреплению» Америки? Каждый день становится почти сюрреалистичным благодаря новостям», — указывает panglossian214.

«Вся концепция саммита Америк — это не что иное, как мини-глобализация. Это антоним ко всему, за что мы выступаем, что в конечном итоге является независимостью. Продвижение такой идеи является антиамериканским», — считает cottagecheesecake590.

«Да, если на этот саммит не допускаются диктаторы, то, полагаю, Байден остается в стороне. Он узурпировал власть. И он издает исполнительные приказы и мандаты на свой вкус вопреки Конституции США и гражданам США», — злится shilohcomes.

«Это Джо продвигает Соединенные Штаты к диктатуре! Поэтому вполне логично, что он хочет окружить себя другими диктаторами!» — восклицает CMAG🇺🇸.

«Умный ход со стороны Джо Байдена — пригласить диктаторов из этого полушария и попросить их совета о том, как разоружить население нашей страны. В свою очередь, Байден может научить этих диктаторов устранять необходимость в законодательной ветви власти и шлепать законы на свой вкус и цвет», — комментирует CR325.

«Я думаю, что Вашингтон потерял свой коллективный разум», — подчеркивает bboldschool.

«Представьте себе. Президент Колумбии озабочен правами человека. Забавно, но слишком фантастично», — указывает rightside101.

«Черт. У Колумбии есть президент, который может внятно говорить во время интервью. Я завидую», — иронизирует theheathn163.

«Никаких диктаторов? Тогда зачем было приглашать Байдена?» — задает риторический вопрос bart_bartley.

«Байден поддерживает диктаторов, которые подавляют свой народ, а затем поворачивается и говорит о демократии. Байден говорит о том, как хороши аборты, а затем поворачивается и говорит о том, какой он хороший католик. Байден не отстаивает ничего, кроме самого себя», — негодует teaman654.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я больше не могу отслеживать все причины, по которым демократы и Байден больше не заслуживают нашего доверия. Их слишком много, чтобы пересчитать», — считает richr1.