Москва, 7 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Федерация Компьютерного Спорта города Москвы объявила о завершении пятого сезона марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом 7 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Отмечается, что в рамках сезона, который проходил в период с февраля по начало июня 2022 года, состоялось около 200 турниров, в них приняли участие более 22 тыс. человек. Пятый сезон «Московского Киберспорта» установил рекорд по количеству дисциплин, к предыдущему списку добавились игры Garena Free Fire, StandOFF 2, Brawl Stars, Mobile Legends: Bang Bang, Clash Royale и Age of Empires IV.

Киберспортсмены также играли в «классические» Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, PUBG (Mobile и PC), Dota 2, League of Legends и Brawl Stars, StarCraft II и Red Alert 3, FIFA 2022, Rocket League и UFC 4, Hearthstone, Hearthstone: Battlegrounds, Legends of Runeterra и Teamfight Tactics. Суммарный фонд турнира составил около 2 млн рублей.

Помимо этого, попутно с пятым сезоном «Московского Киберспорта» проходил XII сезон Московской студенческой киберспортивной лиги, в турнирах которого приняли участие более 60 учебных заведений и 1 тыс. киберспортсменов. По итогам матчей в зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги попали команды МГТУ им. Н. Э. Баумана и Российского технологического университета МИРЭА.