Рим, , 21:24 — REGNUM Сборная Италии по футболу сегодня, 7 июня, в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Джанлуиджи Доннарумма Gianluigi Donnarumma

Стартовые составы команд:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Спинаццола, Давиде Калабрия, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте, Николо Барелла, Маттео Политано, Джакомо Распадори, Дегнанд Вильфрид Гнонто.

Венгрия: Денеш Дибус, Адам Ланг, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Адам Надь, Доминик Шобослаи, Андраш Шафер, Жолт Надь, Роналд Шаллаи, Адам Салаи.

Матч обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистенты главного судьи — Стефан де Альмейда и Беким Зогай.

В последний раз сборные Италии и Венгрии играли между собой 22 августа 2007 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился уверенной победой Венгрии со счетом 3:1