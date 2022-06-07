Москва, , 22:20 — REGNUM Известный певец Александр Маршал поделился подробностями о жизни музыканта Николая Носкова, перенёсшего инсульт в 2017 году. Об этом написало издание «АиФ» 7 июня.

Николай Носков Кадр из концертного выступления

«‎Мы с Лёшей Беловым были у него в гостях, когда он только выписался из больницы после инсульта. Сидели, вспоминали, смеялись. Он помнит то, что происходило давным-давно, а ближайшие события нет»‎, — заявил Маршал. Исполнитель также отметил, что Носков попал в «‎непростую ситуацию».

Напомним, Николай Носков перенёс инсульт в 2017 году, после чего проходил длительную реабилитацию. В настоящий момент музыкант вернулся к выступлениям на сцене.

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