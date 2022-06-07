Мюнхен, Германия, 7 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» сборная Германии по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2021/22 сыграет со сборной Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Granada Сборная Германии по футболу

Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Лукас Клостерманн, Нико Шлоттербек, Дэвид Раум, Йозуа Киммих, Йонас Хофманн, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц.

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Харри Магуайр, Киран Триппьер, Букайо Сака, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Рахим Стерлинг, Мейсон Маунт, Харри Кейн.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Хуан Юсте и Роберто Алонсо.