Москва, , 21:35 — REGNUM О поджоге крупного зернохранилища в городе Мариуполе (ДНР) украинскими боевиками рассказал 7 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Обмолот зерна Цитата из х/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР

По данным Минобороны России, уходя из Мариуполя, боевики украинских националистических батальонов, не желая оставлять запасы зерна жителям, «намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту».

Они уничтожили свыше 50 тысяч тонн зерна. Представитель Минобороны России подчеркнул, что Запад, несмотря на такие факты, предпочитает поддерживать Киев, обвиняющий Россию в том, что якобы по её вине создан «продовольственный кризис в мире».

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