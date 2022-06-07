Москва, 7 июня 2022, 21:35 — REGNUM О поджоге крупного зернохранилища в городе Мариуполе (ДНР) украинскими боевиками рассказал 7 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны России, уходя из Мариуполя, боевики украинских националистических батальонов, не желая оставлять запасы зерна жителям, «намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту».
Они уничтожили свыше 50 тысяч тонн зерна. Представитель Минобороны России подчеркнул, что Запад, несмотря на такие факты, предпочитает поддерживать Киев, обвиняющий Россию в том, что якобы по её вине создан «продовольственный кризис в мире».
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ размещают артиллерию на элеваторах и в картофелехранилищах