Минск, 8 июня 2022, 00:41 — REGNUM Повышение боеготовности белорусской армии — это своевременная и вынужденная мера. В этом же ключе следует рассматривать решение о создании народного ополчения и закупку новейших видов вооружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» (Белоруссия) Андрей Иванов.
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«Здесь всё как в старой русской пословице «хочешь мира, готовься к войне». Возле наших границ напряжённость и количество опасностей не снижается, а по-прежнему нарастает», — считает политик.
Иванов подчеркнул важность правильной идеологической работы в Белоруссии в контексте специальной военной операции России на Украине и в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах Белоруссии 7 июня начались тренировки по переходу с мирного на военное время и занятия по боевой готовности.