Минск, 8 июня, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Повышение боеготовности белорусской армии — это своевременная и вынужденная мера. В этом же ключе следует рассматривать решение о создании народного ополчения и закупку новейших видов вооружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» (Белоруссия) Андрей Иванов.

Флаг Белоруссии

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«Здесь всё как в старой русской пословице «хочешь мира, готовься к войне». Возле наших границ напряжённость и количество опасностей не снижается, а по-прежнему нарастает», — считает политик.

Иванов подчеркнул важность правильной идеологической работы в Белоруссии в контексте специальной военной операции России на Украине и в Донбассе.

Андрей Иванов «На мой взгляд, необходимо начинать вести интенсивную разъяснительную работу с населением Белоруссии. У нас для этого есть целый корпус идеологов. Поскольку белорусское общество очень неоднородно оценивает и думает обо всём происходящем сейчас и в стране, и вокруг нас. Задача на первом этапе — добиться единого понимания того, что в данный момент Россия не воюет с украинским народом, а на территории бывшей УССР (а по сути, на территории нашего единого Отечества), Вооружённые силы России воюют с войсками НАТО и неонацистскими головорезами, управляемыми из Лондона и Вашингтона»

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах Белоруссии 7 июня начались тренировки по переходу с мирного на военное время и занятия по боевой готовности.