Первомайск, ЛНР, 7 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Приграничные города Луганской Народной Республики отметили грустный юбилей — 100 дней назад Украина полностью перекрыла им подачу воды, рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации города Первомайск Иван Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В таких условиях городским властям и коммунальщикам приходится заниматься развозкой воды по домам. Надежду на хотя бы частичное восстановление относительно нормального водоснабжения сейчас даёт работа над реверсной подачей воды с внутренней территории Луганской Народной Республики.

«Мы еще недавно юбилей плохой отметили — более 100 дней мы остаемся без централизованного водоснабжения. 21 февраля Украина перекрыла водоснабжение города Первомайска полностью. С тех пор осуществляем развоз воды по городу. Конечно, людям это надоело, но все всё понимают.

Сейчас прорабатывается вопрос получения доступа к трубе водоснабжения, которая идет реверсом с территории Луганской Народной Республики. Сейчас вторые сутки её проверяют, устраняют повреждения. Очень надеемся, что работа будет в ближайшее время завершена, если не помешают очередные украинские обстрелы. Надеемся получить в ближайшее время, не хочу загадывать, воду с территории республики», — рассказал Иван Ефимов.