Краснодар, 7 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Как сообщает футбольный агент Антон Смирнов, «Краснодар» может подписать 21-ленего центрфорварда «Уфы» и молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 29-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами, из которых шесть — с пенальти, и одной результативной передачей. Также нападающий получил семь желтых карточек.

Гамид Агаларов выступает за «Уфу» с 24 января 2020 года после перехода из махачкалинского «Анжи» за 40 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.