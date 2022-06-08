Москва, , 00:13 — REGNUM Министр иностранных дел Германии устроила послу Украины «публичную порку». Об этом 7 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

«Ни у одного посла в Германии нет права требовать беседы с главой МИД. Такие беседы могут состояться только при наличии приглашения посла со стороны МИД той или иной страны, и они — редкие исключения», — заявил эксперт.

По словам политолога, теоретически это соблюдение правил дипломатического этикета. Но в случае с послом Мельником ситуацию можно рассматривать, «как публичную порку», уверен Борисов. Это демонстрация того, что посол Украины Андрей Мельник даже благосклонную к нему Анналену Бербок «просто достал».

«Заявление, формально совершенно корректно. Это холодный душ для обнаглевшего Мельника, которому дали понять, где его место. Кроме того, эта гипернервозность Мельника является индикатором того, что у Киева дела идут не очень», — заключил эксперт.

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины Андреем Мельником.