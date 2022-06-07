Москва, 7 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Известный телеведущий Андрей Малахов собирается снять шоу о детях скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом написал портал NEWS.ru 7 июня.

Цитата из передачи «Пусть говорят» на первом канале Андрей Малахов

Будущее шоу получит название «Исповедь детей Жириновского», к его созданию телеведущий планирует приступить в ближайшее время. Сообщается также, что программа будет выходить в рамках нового проекта Малахова, не связанного с телепередачей «Прямой эфир».

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Лидер ЛДПР ушёл из жизни в 75 лет.