Первомайск, ЛНР, 7 июня, 2022, 20:58 — ИА Регнум. На линии разграничения ЛНР гуманитарная помощь распределяется среди временно перемещенных лиц и наименее социально защищенных местных жителей, рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации города Первомайск Иван Ефимов.

Пресс-служба МЧС ЛНР В ЛНР прибыли автомобили гуманитарного конвоя

Он пояснил, что людям, прибывающим в ЛНР с освобожденных от укронацистов территорий гуманитарная помощь выдается каждые трое суток.

При этом он отметил, что необходимые людям продукты и вещи прибывают не только из России или из госрезерва республики. Сами жители делятся с прибывшими чем могут, а также успевают отправлять что-то даже бойцам Народной милиции на передовую.

«Гуманитарную помощь мы получаем от абсолютно разных и физических и юридических лиц, от фондов, от госрезерва, в ом числе Луганской Народной Республики мы получаем помощь для временно перемещенных лиц. Они едут и с освобожденных территорий, из Камышевахи, из города Попасная. И сейчас ждем новое поступление временно перемещенных лиц.

Им выдается гуманитарная помощь раз в трое суток».

«Люди, граждане Первомайска, жители несут тоже гуманитарную помощь, кто что может. В начале боевых действий люди несли в очень больших количествах гуманитарку для бойцов Народной милиции ЛНР.

Люди равнодушными не остаются. И это при условии того, что город постоянно подвергается бомбёжкам, обстрелам…

Хочу выразить благодарность губернатору и правительству Ростовской области за привезенную гуманитарную помощь. Это мука, вода. Они будут распределены среди наименее социально защищенных слоев населения. Тех, у кого пенсии самые маленькие», — рассказал Иван Ефимов.

«На данный момент у нас число прошедших регистрацию через город Первомайск временно перемещенных лиц перевалило за 1718 человек. В четырех пунктах размещения сейчас находится 298 человек. Вот такие цифры», — добавил он.