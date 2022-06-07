Москва, 7 июня, 2022, 22:15 — ИА Регнум. На ювелирный дом Saint Bones, принадлежащий российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко), подали в суд. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 7 июня.

Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano Баста

АО «ВНИИАЛМАЗ» потребовало с компании Басты выплату в размере 3 млн 945 тыс. рублей. Как отмечает источник, истец пытается взыскать денежные средства по договору аренды объектов недвижимости. Первое судебное заседание состоится 17 августа 2022 года.

Напомним, 18 июня 2022 года Баста даст большой сольный концерт в Москве. Мероприятие пройдёт на стадионе ‎«‎Лужники»‎.