Первомайск, , 20:38 — REGNUM Город Первомайск, находящийся на линии разграничения Луганской Народной Республики, ежедневно подвергается украинским обстрелам, рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации города Иван Ефимов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Бьёт не только украинская артиллерия, нацисты также направляют на жилые кварталы свои беспилотники, скидывающие взрывные устройства. Целями для укронацистов являются школы, детсады, городская больница и мирная инфраструктура, отметил он.

«Город сейчас в плачевном состоянии, у нас более 1700 адресов подвергнуты разрушениям. Это и остекление, и попадания в крыши и пробоины в стенах. Бьют каждый день — артиллерия вооруженных формирований Украины.

Каждый день у нас новые разрушения, у нас много раненых, у нас есть погибшие мирные жители.

Бьют по мирной инфраструктуре. По садикам, школам, по больнице.

Вот с беспилотников кидают постоянно… Город на линии разграничения, одним словом», — рассказал замглавы администрации Первомайска.

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