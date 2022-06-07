Первомайск, ЛНР, 7 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Город Первомайск, находящийся на линии разграничения Луганской Народной Республики, ежедневно подвергается украинским обстрелам, рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации города Иван Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Бьёт не только украинская артиллерия, нацисты также направляют на жилые кварталы свои беспилотники, скидывающие взрывные устройства. Целями для укронацистов являются школы, детсады, городская больница и мирная инфраструктура, отметил он.

«Город сейчас в плачевном состоянии, у нас более 1700 адресов подвергнуты разрушениям. Это и остекление, и попадания в крыши и пробоины в стенах. Бьют каждый день — артиллерия вооруженных формирований Украины.

Каждый день у нас новые разрушения, у нас много раненых, у нас есть погибшие мирные жители.

Бьют по мирной инфраструктуре. По садикам, школам, по больнице.

Вот с беспилотников кидают постоянно… Город на линии разграничения, одним словом», — рассказал замглавы администрации Первомайска.