Стара-Загора, Болгария, 7 июня, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В городе Стара-Загора на юге Болгарии полиция задержала 55-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном предоставлении адвокатских услуг. Об этом 7 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

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Согласно официальной информации, задержанная гражданка является домохозяйкой, не имеющей аттестата средней школы. При этом на протяжении последних нескольких лет ей удавалось в качестве юриста крупных европейских проектов представлять в судах различных инстанций интересы десятков клиентов.

В итоге женщине было предъявлено обвинение в мошенничестве. Предполагается, что она обманным путем завладела средствами в размере 52 тыс. левов ($28 тыс.), не выполнив основных пунктов заключенного договора с двумя компаниями.

При этом ранее ей удавалось выиграть более 20 процессов. Ведется следствие. Если вина задержанной будет доказана, ей грозит до трех лет тюремного заключения.