Вашингтон, 7 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп зарегистрировался в соцсети TikTok. Информация была опубликована 7 июня на сайте сервиса.

Bielbienneboy Джонни Депп

Всего через несколько часов после регистрации артист сумел набрать более 3,7 млн подписчиков, не опубликовав ни одного видео. Стоит отметить, что Депп пока что не стал подписываться на других пользователей платформы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп выиграл в суде у экс-супруги Эмбер Хёрд. Суд присяжных поддержал актёра по трём пунктам обвинения в клевете.