Москва, , 20:29 — REGNUM Официальное подписание «Стандартов по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» состоялось сегодня на VIII Международном Форуме «Неделя Российского Ритейла».

Подписи под документом поставили президент «Опоры России» Александр Калинин, президент АКИТ Артём Соколов, исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации «РУСБРЕНД» Алексей Поповичев, основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор Ozon.ru Сергей Беляков, управляющий директор lamoda Татьяна Заячковская, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс. Маркет Дмитрий Русаков.

«Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» упорядочивают целый ряд процессов, которые до настоящего времени нигде не описывались, в них включены правила сотрудничества и нормы взаимодействия, позволяющие решать спорные ситуации и избегать их. Правила позволят обеспечить предсказуемость действий обеих сторон, что неизбежно приведет к возможности лучше прогнозировать операционную деятельность российских компаний, участвующих в процессе.

В частности, например, четко прописаны условия изменения оферты: площадка обязуется предупреждать продавцов об изменениях в договоре за две недели (это позволит им переориентироваться на другой маркетплейс, в случае несогласия с новыми условиями), либо площадка должна одновременно поддерживать две оферты, то есть условия для продавца будут оставаться неизменными до реализации последней единицы товара, размещенного ранее.

Стандарты предписывают оставлять абсолютно открытым состав услуг, которые входят в итоговую комиссию, а принуждение продавцов к участию в маркетинговых акциях становится неприемлемой практикой. Предусмотрены и совместные превентивные действия и взаимопомощь площадки и продавцов в борьбе с реализацией контрафактной продукции, что актуально для всего рынка в целом, и целый ряд других моментов. Правила добросовестного поведения со стороны поставщиков также прописаны в документе.

Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов:

«Этот документ был разработан на площадке Минпромторга совместно с участниками рынка интернет-торговли, его главные цели — создание добросовестных практик взаимодействия маркетплейсов с продавцами, предупреждение проявлений недобросовестной конкуренции и, конечно же, удовлетворение потребностей покупателей в качественных потребительских товарах», — подчеркнул он.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин:

«До сегодняшнего момента между поставщиками и маркетплейсами отсутствовали правила поведения, так называемые правила игры, о чем «ОПОРА РОССИИ» говорит уже более двух лет. Сегодня мы подписали документ, который вводит стандарты по взаимодействию маркетплейсов с предпринимателями — продавцами товаров.

Надо отметить, что правила разрабатывались заинтересованными сторонами совместно и по сути представляют из себя так называемый «общественный договор», содержащий права и обязанности сторон. Несомненным достоинством данных стандартов является добровольность принятия обязательств по их соблюдению. Стандарты содержат практики, которые однозначно признаются недобросовестными всеми участниками рынка. Это начало, но уже с абсолютно конкретными очертаниями «правил игры», которые выражены в конкретных пунктах подписываемого документа. Мы очень надеемся, что все участники цифровых платформ и маркетплейсов присоединяться к данному документу».

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников:

«Мы живем в эпоху цифровой экономики, куда нас всех очень серьезно подтолкнула пандемия. Поэтому для предпринимателей сегодня жизненно необходимо иметь недискриминационный доступ к онлайн-платформам (маркетплейсам), посредством которых они могут предлагать свои товары и услуги для конечных потребителей. В отсутствии правил игры всегда будут спорные ситуации. Поэтому подписанные стандарты поведения участников рынка — это шаг вперед к цивилизованному решению всех спорных моментов, и по мере поступления новой практики взаимодействия, стандарты будут усовершенствоваться. Более того и для наших онлайн площадок это станет более понятным механизмом выхода на зарубежные рынки, где законодательно уже регламентирована деятельность онлайн-площадок».

Президент АКИТ Артем Соколов:

«Сегодняшнее подписание Стандартов — это лучшее доказательство готовности отрасли к саморегулированию, доказательство ее зрелости. На этапе активного развития e-commerce, который сейчас происходит в России, неизбежно возникновение споров, взаимных претензий: правила поведения на этом рынке только формируются, более того, они меняются в зависимости от ситуации. Самое ценное в официальном признании общих правил, что участники рынка находятся в диалоге, могут взвешенно обсуждать возникающие спорные вопросы и находить совместные решения. Мы считаем, что Стандарты будут «живыми», то есть в случае появления новых кейсов с обеих сторон будут дополняться и меняться при необходимости».

Стороны, подписавшие договор, выразили уверенность, что подход по добросовестному взаимодействию маркетплейсов и поставщиков товаров станет общеотраслевым, а сами Стандарты — неотъемлемой частью оферты.