Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает 7 июня пресс-служба Госдепартамента США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Отмечается, что дипломаты обсудили «общие региональные интересы», включая ситуацию в Афганистане и Иране. Также стороны подчеркнули «важность международной поддержки Украины».

Кроме этого, на встрече обсуждалось урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, говорится в пресс-релизе.

Напомним, во время предыдущих переговоров в мае Блинкен поблагодарил главу МИД Катара за «конструктивную роль» в усилиях по урегулированию проблем с Ираном, за помощь Дохи в переговорах по Афганистану, а также за поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Украины.

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