7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Безпалько, , 21:14 — REGNUM Русские в Казахстане после развала Советского Союза приняли искусственно созданную самоидентификацию — кто из чувства самосохранения, кто из искренней веры в фундаментальный идеологический миф про «130 народов и национальностей в мире и согласии». Об этом 7 июня заявил ИА REGNUM казахстанский политолог на условиях анонимности.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В итоге для русских обустроилось такое «казахстанское» гетто, куда они покорно забились, думая, что это спасёт от неизбежной ассимиляции. Но казахские идеологи уже переходят к следующей стадии — постепенному внедрению словосочетания «казах русского происхождения». Оно должно прийти на замену малоактуальному и объективно отжившему своё «казахстанцу», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в результате мы «имеем уникальную ситуацию: в стране, где живёт 3,5 миллиона русских, не было, нет и, уверен, не будет ни одного пророссийского митинга. Чтобы кто-то, как в Латвии, вышел с русским триколором — это просто невозможно. В Республике Казахстан нет ни одного пророссийского блогера, активиста или журналиста, который бы публично мог декларировать прорусскую позицию. Вообще ни одного. Ноль».

«Единственным был Ермек Тайчибеков, правда, был и есть. Однако назарбаевский режим упек его на десять лет строгого режима. Именно за декларирование такой позиции. Казахи в этом смысле дальновидные, как говорил в интервью Тайчибеков: русскую лягушку они варили очень медленно. Без переламывания через колено. И практически сварили, до полного её оцепенения. Некоторых особей довели даже до стокгольмского синдрома вида «пусть Россия сюда не лезет, нам только хуже будет» и «двухстульного» подхалимства по типу «не обостряйте, нам тут жить». Таких, сваренных до полного онемения, в Казахстане много. Очень много. Но это тоже русские люди. Скорее, правда, бывшие. Как на Украине. Но не безнадёжные пока ещё», — отметил собеседник агентства.

Ермек Тайчибеков Фото со страницы vk.com

«Прикормленных «декоративных» русских казахская власть ловко использует. Их задача после очередной межэтнической резни и погрома вставать перед камерой (или открывать соцсети) и произносить заранее заготовленный дежурный текст о том, как прекрасно живётся русским людям в Казахстане, и как будет ещё прекраснее, особенно, если Россия перестанет лезть в республику «грязными имперскими лапами», — заключил политолог.

Напомним, что казахстанский блогер и пророссийский симпатизант Ермек Тайчибеков был приговорён в начале декабря 2021 г. судьей Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима.