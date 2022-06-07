Курган, 7 июня, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В Курганской области планируют модернизировать работу системы здравоохранения в районах и муниципальных округах — на базе центральных районных больниц создадут межрайонные. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В больнице

По мнению инициаторов укрупнения больниц, у пациентов появится возможность получать специализированную медицинскую помощь на более достойном уровне не только в Кургане.

«Будут выделены «головные» медучреждения, которые смогут принимать пациентов из соседних районов, проводить высокотехнологичные обследования и сложные операции, чтобы пациентам не пришлось ехать за специализированной медпомощью десятки километров в областное медучреждение», — поясняют в оперштабе.

Отмечается, что объединение будет исключительно административным, у медиков изменится лишь запись в трудовой книжке, и ни одна действующая больница не будет закрыта, поликлиническое звено и стационары продолжат работу.

При этом узкие специалисты «головного» медучреждения по графику будут выезжать в филиалы, чтобы проводить там приём, если там отсутствуют врачи по некоторым профилям.

Кроме того, укрупнение позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы — кадровые и финансовые средства, направляя сложившуюся от оптимизации административных процессов экономию на закупку нового оборудования, лекарств, и оплату труда медработников.